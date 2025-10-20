WP: в Вашингтоне начался снос части восточного крыла Белого дома

Работы начались в связи с планами президента США Дональда Трампа построить бальный зал стоимостью $250 млн

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Бригады по сносу зданий начали разрушать часть Белого дома, чтобы построить бальный зал по указу президента США Дональда Трампа, несмотря на его обещание не нанести вред существующей планировке здания. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По их словам, рабочие сносили часть восточного крыла, при этом экскаватор разрушал само здание. Звуки строительства были слышны на территории Белого дома.

Как пишет газета, американский лидер заявлял, что строительство не повлияет на существующую структуру здания.

"Оно не будет мешать существующему зданию. Не будет. Оно будет рядом с ним, но не будет его касаться", - сказал Трамп во время подписания указа в июле.

Американские чиновники заявили, что бальный зал заменит восточное крыло, отметив многочисленные изменения, внесенные в эту конструкцию задолго до того, как Трамп стал президентом.

Первоначально президент США оценивал стоимость проекта в $200 млн, но затем увеличил эту сумму до $250 млн. Он отметил, что бальный зал будет вмещать до 650 человек, что превышает вместимость Восточной комнаты больше, чем в три раза.