Роспотребнадзор: еженедельно в РФ фиксируется 700 тыс. заболевших гриппом и ОРВИ

Общая заболеваемость находится на сезонном уровне, сообщили в организации

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Каждую неделю в России регистрируется около 700 тысяч заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом, при этом общая заболеваемость находится на сезонном уровне. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Роспотребнадзор сообщает, что в настоящее время заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на сезонном уровне. Вместе с тем в стране еженедельно регистрируется порядка 700 тыс. заболевших, отмечается динамика к росту числа госпитализированных. От недели к неделе увеличивается число больных гриппом", - говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве добавили, что по данным исследований, проводимых Центром "Вектор" Роспотребнадзора, выявляемые на сегодня вирусы гриппа полностью соответствуют вакцинным штаммам, рекомендованным для эпидсезона 2025-2026 гг. В отличие от прошлого года в вакцине изменен штаммовый состав, заменен вирус гриппа A(H3N2).