В Петербурге начнет работу первый Всероссийский форум экскурсоводов

Мероприятие продлится до 23 октября
21:01
21:01

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Первый Всероссийский форум экскурсоводов откроется в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге 21 октября. Он объединит профессионалов российской туриндустрии: гидов, гидов-переводчиков, представителей музейного сообщества - научных сотрудников, экскурсоводов и методистов, сообщили организаторы - Комитет по развитию туризма Петербурга и Городское туристско-информационное бюро.

"Проведение первого Всероссийского форума экскурсоводов подчеркивает роль этой профессии в развитии туризма нашей страны, - приводятся слова председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева на сайте мероприятия. - Форум призван стать эффективной площадкой для открытого диалога, обмена лучшими практиками и выработки единых стандартов качества в работе экскурсовода. <…> По итогам работы форума будут сформулированы конкретные предложения, которые призваны не только повысить престиж профессии, но и значительно улучшить качество туристских услуг по всей России, способствуя тем самым развитию внутреннего и въездного туризма".

Первым мероприятием форума станет пленарное заседание в Президентской библиотеке с участием ведущих экспертов отрасли. Участники обсудят цифровизацию турсферы и новые возможности, которые она открывает для экскурсоводов и гидов-переводчиков; настоящее и будущее авторских экскурсий; взаимодействие музеев с гидами и многое другое. Частью деловой программы станут также круглые столы, мастер-классы, открытые лекции.

В завершающий день форума его участникам представят разнообразные экскурсионные маршруты по Петербургу и его окрестностям: каждый из них разработан таким образом, чтобы не только познакомить их с богатым наследием города, но и дать практические знания, которые они смогут применить в своей профессиональной деятельности.

Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич отметил, что форум станет профессиональной площадкой, где будут формироваться новые стандарты качества экскурсионного обслуживания. Ожидается участие сотен специалистов со всей страны. Форум будет проходить по 23 октября. 

