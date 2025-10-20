Даванков: ограничение на аборты в одном регионе приведет к их росту в соседнем

Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" подчеркнул, что сам он категорически против введения в России запрета на аборты

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Вводимые в отдельных регионах ограничения на аборты могут привести их резкому росту в других субъектах. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков.

"Эти все искусственные меры ограничения, они приводят просто к тому, что вот ровно берешь статистику, <…> если где-то уменьшилось количество абортов, <…> в соседнем регионе будет большее количество абортов. Просто мы еще заставляем человека ехать в другой город, еще испытывать больший стресс", - отметил парламентарий.

Даванков добавил, что сам он категорически против введения в России запрета на аборты. Он отметил, что запрет на аборты в Советском Союзе привел к увеличению числа подпольных операций и проблемам со здоровьем женщин.

"Я понимаю, что часто человек это делает в стрессовой ситуации, не понимая, например, какие меры поддержки есть у государства. Люди просто не знают, какие у нас есть льготная ипотека, какие у нас есть пособия, что уже не так часто встречаются ситуации с очередями в детские сады и школы", - пояснил вице-спикер Госдумы.

Ранее председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор (Лукьянов) заявил ТАСС, что более 40 регионов РФ ведут работу над ограничением абортов в частных клиниках, при этом уже 25 субъектов страны выступили за введение законодательного запрета склонения женщин к аборту.