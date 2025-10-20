В России за теракты и диверсии за полгода осудили 260 человек

Согласно статистике, наибольшее число обвиняемых осуждены по части 2 статьи 205 УК РФ

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российские суды в первом полугодии вынесли обвинительные приговоры по делам о терактах 210 гражданам, в том числе 9 иностранцам, свидетельствует статистика Судебного департамента при Верховном суде РФ, которую изучил корреспондент ТАСС.

Согласно статистике, наибольшее число обвиняемых (178) осуждены по части 2 статьи 205 УК РФ (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору), еще по 16 человек осуждены по частям 1 и 3 этой статьи, из них 16 приговорены к пожизненному заключению.

Среди осужденных девять граждан стран СНГ и пять женщин. В числе осужденных 4 человека в возрасте от 14 до 17 лет, 12 человек - в возрасте от 18 до 24 лет, 33 - от 25 до 30 лет, 30 - от 31 года до 35 лет, 37 - от 36 до 40 лет, 28 - от 41 года до 45 лет, 28 - от 46 до 50 лет, 30 - от 51 года до 60 лет. Еще одному осужденному от 61 года до 65 лет, шестеро старше 66 лет. Как правило, они имеют высшее или среднее образование, а пятеро были учащимися или студентами.

Согласно данным судебной статистики, за диверсии (ст. 281 УК РФ) за полгода осуждены в РФ 48 человек, еще 2 - за содействие диверсионной деятельности, 13 из них подростки в возрасте от 14 до 17 лет, 20 человек - в возрасте от 18 до 24 лет.

Статьи о теракте и диверсии предусматривают наказание от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.