Отказ от медосмотра без уважительной причины грозит отстранением от работы

Первый кассационный суд не удовлетворил иск водителя спецавтотранспорта с жалобой на отстранение от работы за отказ от медицинского освидетельствования

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Отказ от прохождения обязательного медицинского осмотра без уважительной причины грозит сотрудникам дисциплинарным взысканием, в частности, временным отстранением от работы. Это следует из материалов Первого кассационного суда общей юрисдикции, с которыми ознакомился ТАСС.

"Невыполнение работником обязанности по прохождению обязательного медицинского осмотра без уважительной причины влечет применение дисциплинарного взыскания", - сказано в них.

Как отмечается в материалах, водитель спецавтотранспорта на предприятии отказался от прохождения периодического медосмотра, предназначенного для работников со стажем работы 5 лет во вредных условиях труда. Приказом работодателя он был отстранен от работы, а также получил замечания за неисполнение должностной инструкции, согласно которой работник обязан проходить обязательные медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных действующим трудовым законодательством РФ.

После этого водитель обратился в суд с иском о признании незаконными приказов о проведении периодического медицинского осмотра, отстранении от работы и применении дисциплинарного взыскания. Он просил допустить его к работе и взыскать компенсацию за время вынужденного прогула и моральный вред. Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска мужчины, так как его трудовые обязанности предусматривают прохождение медосмотра в обязательном порядке, а невыполнение работником этой обязанности без уважительной причины влечет за собой отстранение от работы. В связи с этим суд первой инстанции не нашел оснований для признания приказа о привлечении истца к дисциплинарной ответственности незаконным.

В итоге дело дошло до кассационной инстанции, которая признала верными решения судов первой и апелляционной инстанций. "Нарушений процессуального права не допущено, решение Химкинского городского суда Московской области и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения", - сказано в определении суда.