В СРЗП предложили рассчитывать минимальную пенсию на основе МРОТ

Это позволит повысить качество жизни пожилых граждан и установит более справедливый и понятный принцип определения минимального уровня пенсионного обеспечения, считает председатель партии Сергей Миронов

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов внесет на рассмотрение Госдумы законопроект, устанавливающий минимальный уровень материального обеспечения пенсионеров на основе минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

"Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предлагает установить минимальный уровень материального обеспечения пенсионеров на основе минимального размера оплаты труда, а не прожиточного минимума пенсионера, который существенно ниже МРОТ. Законопроект по данному вопросу будет внесен на рассмотрение Государственной думы", - говорится в сообщении.

Законопроектом, который есть в распоряжении ТАСС, предлагается внести изменения в закон "О государственной социальной помощи". Действующим законом установлено, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не может быть ниже регионального прожиточного минимума. Социальная гарантия для неработающих пенсионеров в России обеспечивается через механизм федеральной и региональной социальной доплаты к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера, отмечается в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается вместо регионального показателя прожиточного минимума использовать федеральный показатель МРОТ.

"С 1 января этого года МРОТ составляет 22 440 рублей. При этом прожиточный минимум пенсионера в Москве - 17 897 рублей, в Московской области - 16600, в Санкт-Петербурге -16623, в Краснодарском крае - 14641, в Красноярском крае - 16928, в Кировской области -13573, в Костромской области - 14030 рублей. Очевидно, что такое несоответствие создает необоснованный разрыв в уровне материального обеспечения между экономически активным населением и пенсионерами, чей трудовой вклад составил основу современной экономики нашей страны", - пояснил ТАСС Миронов.

Принятие законопроекта позволит повысить качество жизни пожилых граждан и установит более справедливый и понятный принцип определения минимального уровня пенсионного обеспечения, считает депутат.