Лукашенко отметил вклад Михалкова в сохранение исторической правды

Президент Белоруссии поздравил народного артиста РСФСР с юбилеем и пожелал ему здоровья, долголетия и благополучия

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Екатерина Штукина/ пресс-служба правительства РФ/ ТАСС

МИНСК, 21 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Никиту Михалкова с 80-летием, отметив его вклад в сохранение исторической правды. Об этом сообщило агентство БелТА.

"Исключительный талант, профессионализм и стойкость характера, умноженные на огромный труд, позволили вам создать богатейшую коллекцию фильмов, вошедших в золотой фонд мирового кинематографа, - приводит агентство текст поздравления. - Отдельных слов признательности заслуживают ваши активная гражданская позиция, вклад в сохранение исторической правды и традиционных духовно-нравственных ценностей".

Лукашенко пожелал Михалкову здоровья, долголетия и благополучия: "Пусть ваша деятельность и впредь дарит радость поклонникам и способствует укреплению белорусско-российских культурных связей".