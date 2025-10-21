На участке трассы Пермь - Екатеринбург сняли ограничения движения после ДТП

При аварии никто не пострадал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Движение транспорта на участке трассы Пермь - Екатеринбург восстановлено. Ограничения, введенные из-за ДТП, сняты, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Ранее в "Уралуправтодоре" сообщали, что на 319-м километре трассы из-за ДТП было полностью перекрыто движение в направлении Перми. По данным Госавтоинспекции Свердловской области, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и допустил опрокидывание, пострадавших не было.

"Ограничения сняты, движение транспорта восстановлено", - сказано в сообщении.