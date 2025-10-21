В Югре планируют платить за привлечение к заключению контракта на военную службу

Мера поддержки действует до 31 декабря 2025 года

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 октября. /ТАСС/. Власти города Лангепас в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре планируют платить 230 тыс. рублей жителям, которые окажут содействие в привлечении граждан к заключению контракта для прохождения службы в Вооруженных силах России. Соответствующий проект решения местной думы размещен на сайте администрации Лангепаса.

"Установить за счет средств бюджета города Лангепаса дополнительную меру социальной поддержки гражданам РФ, оказавшим содействие в привлечении жителей к заключению контракта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре о прохождении военной службы в вооруженных силах РФ в виде единовременной денежной выплаты в размере 230 тысяч рублей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что мера поддержки действует до 31 декабря 2025 года.

В Югре реализуется свыше 30 мер поддержки участников СВО, в числе которых компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оплата на газификацию жилья, выплаты детям при поступлении в учебные заведения, юридическая помощь, комплексное сопровождение при получении ранений, переселение в первоочередном порядке из аварийного жилья.