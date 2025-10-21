Для поиска пропавшей в районе горы Иремель туристки привлекут вертолет

Ее ищут более 50 человек

УФА, 21 октября. /ТАСС/. Вертолет планируют привлечь для поиска пропавшей в районе горы Иремель туристки из Челябинска. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов.

"В районе горы Иремель продолжаются поиски туристки из Челябинска 1982 года рождения. Сейчас к поиску привлечены более 50 человек и 13 единиц техники, в том числе от Госкомитета Башкирии по ЧС и ГУ МЧС России по республике. Для поисков с воздуха применяется беспилотный летательный аппарат, также запланировано применение вертолета", - написал Первов.

18 октября группа из 21 человека поднялась на гору Большой Иремель со стороны Челябинской области. При спуске одна туристка пропала. Группа сообщила о происшествии, когда вернулась в лагерь, к поискам приступили спасатели и сотрудники МВД из Челябинской области. Позднее к поискам присоединились спасатели из Башкирии.