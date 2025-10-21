В Москве подготовили к зиме наземный городской пассажирский транспорт

Сезонную подготовку прошли более 5 тыс. автобусов и свыше 2,6 тыс. электробусов Мосгортранса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Автобусы и электробусы в Москве полностью подготовлен к зиме. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Сезонную подготовку прошли более 5 тыс. автобусов и свыше 2,6 тыс. электробусов Мосгортранса. Работы начинаем заранее, чтобы с наступлением холодов в салоне наземного транспорта пассажирам было тепло и комфортно", - приводятся слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Всего электробусы и автобусы Мосгортранса обслуживают более 700 маршрутов по всей Москве. В рамках подготовки к зимнему периоду специалисты тестируют системы отопления и климат-контроля; проверяют надежность резиновых уплотнителей на дверях, окнах и люках, это повышает эффективность работы климатической системы и комфорт пассажиров в салоне; подготавливают снегоуборочную технику и противогололедные материалы на эксплуатационных площадках.