Под Нижним Тагилом на реке Иса произошел массовый мор рыбы

Ущерб превысил 5,6 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено Нижнетагильской природоохранной прокуратурой из-за загрязнения акватории реки Иса. Общая масса погибшей рыбы - свыше 1,3 тонны, сообщает Telegram-канал прокуратуры Свердловской области.

"По материалам проверки, проведенной Нижнетагильской природоохранной прокуратуры, возбуждено уголовное дело по факту загрязнения вод, повлекшего массовый мор рыбы в акватории реки Иса [по ч. 2 ст. 250 УК РФ]. <…> В рамках проверки <…> выявлены факты гибели водных биологических ресурсов вследствие превышения концентраций загрязняющих веществ в природных водах по показателям аммоний-ионы и нитрит-ионы. <…> Установлено, что количество погибшей рыбы составило свыше 37,4 тыс. штук, общая масса погибшей рыбы - свыше 1,3 тонны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ущерб превысил 5,6 млн рублей.