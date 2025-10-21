В Москве и Подмосковье вновь ввели желтый уровень погодной опасности из-за тумана

В столичном регионе подобный уровень вводится уже вторые сутки подряд

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Желтый уровень опасности вновь ввели синоптики в Москве и Подмосковье из-за тумана, прогнозируемого вечером и ночью 21 октября. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В период с 21:00 мск до 09:00 мск среды, 22 октября, в отдельных районах Москвы и области ожидается туман, погодный уровень - желтый", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что желтый уровень является средним в колористической шкале погодных предупреждений и символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия. Стоит отметить, что подобный уровень именно из-за тумана вводится в столичном регионе уже вторые сутки подряд.

Что же касается прогноза погоды, то в течение дня в мегаполисе и Подмосковье ожидается небольшой дождь при температуре воздуха до плюс 7 градусов в Москве и плюс 9 градусов - по области. Предстоящей ночью синоптики Гидрометцентра РФ прогнозируют облачность и также местами небольшой дождь. Столбики термометров должны показать до 5 градусов выше нуля в городе и от нуля до плюс 5 градусов в Подмосковье.