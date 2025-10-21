В Костромской области с января стартует проект "Учительская карта"

Всего учительские карты получат более 4,5 тыс. педагогов

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

КОСТРОМА, 21 октября. /ТАСС/. Аналог "Пушкинской карты" для педагогов - региональный проект "Учительская карта" стартует в Костромской области с января 2026 года. Всего учительские карты получат более 4,5 тыс. педагогов, сообщил губернатор Сергей Ситников.

"Годовой номинал "Учительской карты" - пять тысяч рублей, средства поступят из бюджета Костромской области. Количество получателей - более 4,5 тыс. человек. Оформить индивидуальные карты необходимо до нового года, чтобы уже с начала января костромские педагоги смогли посещать учреждения культуры в рамках проекта", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Сергей Ситников объявил о реализации новой программы поддержки школьных педагогов в августе на традиционной педконференции. В настоящий момент проработан порядок финансирования и определены варианты дизайна карты.