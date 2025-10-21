Число отравившихся школьников в калининградском кафе выросло до 13

У всех выявили норовирус

КАЛИНИНГРАД, 21 октября. /ТАСС/. Количество учеников школы в Калининграде, которые отравились в одном из городских кафе, увеличилось с 9 до 13. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минздраве.

"После инцидента в одном из кафе Калининграда на амбулаторном лечении находятся 13 школьников. У всех выявлен норовирус", - сообщила собеседница агентства.

19 октября региональное управление Роспотребнадзора информировало о том, что после посещения кафе "Бела Дона" у девяти учеников калининградской школы №3 диагностировали острую кишечную инфекцию.