В Красноярске продлили режим "черного неба" из-за антициклона

В городе 21 и 22 октября прогнозируют теплую, безветренную погоду

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 21 октября. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как режим "черного неба", действовавший в Красноярске до вечера 21 октября, продлен на сутки из-за антициклона, препятствующего рассеиванию вредных веществ в атмосфере. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.

Режим НМУ был введен в Красноярске вечером 17 октября и должен был действовать до вечера 21 октября.

"К сожалению, обширный антициклон, все еще расположенный над Красноярском, препятствует рассеиванию вредных веществ в атмосфере. По данным Среднесибирского УГМС, действие режима НМУ продлено до 19.00 (15:00 мск - прим. ТАСС) 22 октября. Призываю предприятия и индивидуальных предпринимателей продолжать мероприятия по снижению нагрузки на атмосферный воздух", - написал Часовитин.

По словам министра, оперативная группа инспекторов эконадзора, передвижная эколаборатория и сотрудники краевого центра мониторинга качества окружающей среды продолжают проверки в усиленном режиме. "Специалисты работают круглосуточно", - пояснил Часовитин.

Синоптики Среднесибирского УГМС, прогнозируют 21 и 22 октября в Красноярске теплую, безветренную погоду. Днем температура воздуха составит около плюс 5 градусов.

При режиме "черного неба" предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.