В Москве этой зимой вновь планируют широко отметить китайский Новый год

Жителей столицы ждут различные представления, мастер-классы по каллиграфии, знакомство с аутентичной китайской кухней и чайные церемонии, а также многое другое

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Фестиваль "Китайский Новый год" снова планируется масштабно отметить в Москве в этом зимнем сезоне. Об этом сообщил журналистам представитель дирекции проектов "Лето в Москве" и "Зима в Москве" Иван Малофеев.

"Китайский Новый год мы <...> уже в третий раз планируем масштабно праздновать в городе", - сказал Малофеев.

Как отмечается на странице проекта "Зима в Москве", в рамках китайского Нового года жителей столицы ждут различные представления, мастер-классы по каллиграфии, знакомство с аутентичной китайской кухней и чайные церемонии, а также многое другое. "Москвичи и гости столицы будут гулять по центру, любоваться необычным декором и делать эффектные фотографии", - сообщается на странице.

Фестиваль пройдет в рамках проекта "Зима в Москве", который откроется 1 декабря 2025-го и продлится до 28 февраля 2026 года. Проект в этом сезоне охватит свыше 400 городских площадок. Запланировано более 800 мероприятий, в числе которых также фестиваль "Путешествие в Рождество", "Зима на ВДНХ", "Усадьбы Москвы", "Московская Масленица". Представители бизнеса смогут стать партнерами мероприятий, подчеркнул Малофеев.