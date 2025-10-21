В Якутии ввод Арктического центра эпоса и искусств перенесли на 2026 год

Готовность объекта составляет около 85%

ЯКУТСК, 21 октября. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию Арктического центра эпоса и искусств в Якутске перенесен на 2026 год, сообщил журналистам руководитель департамента по корпоративным коммуникациям группы "ВИС" Сергей Козловский.

Ранее открытие семиэтажного Арктического центра эпоса и искусств в Якутске было запланировано на осень 2025 года.

"Что касается Арктического центра эпоса и искусств, то сейчас потребовались небольшие доработки дизайн-проекта интерьеров. В частности, попросили нас, как частного партнера, добавить еще одну сцену, которая будет располагаться на эксплуатируемой кровле, то есть это будет уже третья сцена в этом комплексе. В связи с этим потребуются небольшие доработки проекта, внесение изменений, прохождение госэкспертизы, поэтому сроки немного сдвигаются. Ввод в эксплуатацию намечен в 2026 году", - сказал Козловский.

Он уточнил, что на крыше комплекса предусмотрены смотровые площадки и прогулочные зоны. К ним добавят еще сцену для проведения мероприятий на открытом воздухе. Стройготовность объекта составляет около 85%.

Центр строится на принципах государственно-частного партнерства по соглашению между правительством республики и группой "ВИС". Это единственный в мире объект подобного масштаба на территории вечной мерзлоты. Площадь здания - 33 тыс. кв. м, высота - 36,7 м. В комплексе разместятся филармонический, репетиционный, мультимедийный, обрядовый залы и высокотехнологичный театральный зал-трансформер.

Арктический центр эпоса и искусств вошел в мастер-план Якутска, проект призван поднять культуру на мировой уровень, он также станет масштабной специализированной площадкой для творческих коллективов районов и городов республики.