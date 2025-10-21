Статья

"Сказала, что ей надо быстро на вершину". Пропавшую в горах Урала туристку нашли живой

Найдена туристка из Челябинска Полина Захарова, которая пропала 18 октября при восхождении на гору Большой Иремель. ТАСС собрал подробности того, как проходили поиски

Что произошло

На границе Челябинской области и Башкирии трое суток искали 43-летнюю туристку, которая пропала при восхождении на гору Большой Иремель. Полина Захарова участвовала в конкурсе по покорению вершин Уральских гор, но вскоре отстала от группы. Тревогу забили после завершения маршрута, когда остальные участники заметили отсутствие женщины.

Гора Большой Иремель (1 582 м) — вторая вершина Южного Урала. Расположена на северо-востоке Белорецкого района Башкирии, северо-западные склоны находятся в границах Катав-Ивановского района Челябинской области.

Женщина потерялась на территории Республики Башкортостан. При этом приграничная территория Челябинской области была полностью исследована. Днем 21 октября Полина Захарова была найдена живой.

Полина ушла в поход в составе неорганизованной группы, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" в Челябинской области Татьяна Кайзер. По ее словам, отрыв женщины от участников группы не связан с травмами или жалобами на самочувствие.

"Как нам стало понятно от этой группы, <…> на каком-то этапе она отделилась вроде как добровольно. Она опытный турист, как она себя позиционирует. Сказала, что ей надо быстро на вершину или еще что-то, может, она хотела две вершины за это время успеть [посетить]. <…> Может быть, группа шла медленно, ей надо было быстрее. Сейчас сложно сказать, но это не та ситуация, что ее потеряли, она отделилась добровольно", — поделилась Кайзер.

С собой у Захаровой был небольшой рюкзак, связь в горах отсутствовала.

Поискам мешала плохая погода

Поиски находились на контроле у ГУ МЧС. В ведомстве также сообщили, что в спасательной операции принимали участие сотрудники ГУ МЧС России по Челябинской обрасти и Республике Башкортостан, спасатели Госкомитета РБ по ЧС, волонтеры, кинологи и экстренные службы республики.

По словам Кайзер, полноценная спасательная операция была начата в воскресенье, в ночь с понедельника на вторник поиски приостанавливались из-за ветра, снега и тумана. Она также рассказала, что службы МЧС просили не привлекать добровольцев, "чтобы не увеличивать проблемы". На месте работали сотрудники службы спасения из разных городов и сотрудники Южно-Уральского государственного природного заповедника.

Кайзер добавила, что в определенные моменты из-за непогоды не удавалось использовать беспилотники.

На месте поисков присутствовали добровольцы "ЛизаАлерт", которые физически подготовлены и имеют соответствующую экипировку. Но, по словам Кайзер, к выполнению задач их не привлекали из-за тяжелых условий.

В отряде также сообщили, что пропавшая была одета в подходящую для похода одежду. По словам Кайзер, был шанс, что у нее было с собой все необходимое для выживания, но достоверно об этом не было известно.

Силами поисково-спасательных отрядов, полиции и волонтеров было обследовано около 65 км лесных троп в обоих регионах. К поиску привлекли 104 человека и 20 единиц техники, в том числе вертолет Ка-32. На территории природного парка "Иремель" был создан оперативный штаб.

После начала восхождения женщина не была онлайн (с 8:17 мск 18 октября). При этом ранее она периодически выкладывала фотографии с походов и восхождений на горы. Так, в ноябре прошлого года Полина Захарова уже покоряла Иремель

Вторые поиски в горах за месяц

В конце сентября в районе горного хребта Кутурчинское Белогорье под Красноярском пропала семья из трех человек: Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя дочь Арина. Активная фаза поисков семьи длилась 15 дней и была завершена 13 октября.

Семья отправилась в неорганизованный туристический поход и через некоторое время перестала выходить на связь. С заявлением о пропаже в полицию обратился их знакомый.

1 октября заявка на поиск поступила в отряд "ЛизаАлерт". На момент завершения активной фазы обследовано более 5 тыс. км таежных дорог и тропинок. Следов присутствия Усольцевых обнаружено не было.

18 октября по заявке полиции группировку спасателей вновь направили на поиски. Поисковики используют квадроциклы, обходят территорию пешком. Удалось обследовать 16 кв. км горно-таежной местности и 15 км лесных дорог.

Как сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, основной версией произошедшего с семьей Усольцевых считается несчастный случай.

Анастасия Давыденко