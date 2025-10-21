"Сказала, что ей надо быстро на вершину". Пропавшую в горах Урала туристку нашли живой
Что произошло
На границе Челябинской области и Башкирии трое суток искали 43-летнюю туристку, которая пропала при восхождении на гору Большой Иремель. Полина Захарова участвовала в конкурсе по покорению вершин Уральских гор, но вскоре отстала от группы. Тревогу забили после завершения маршрута, когда остальные участники заметили отсутствие женщины.
Гора Большой Иремель (1 582 м) — вторая вершина Южного Урала. Расположена на северо-востоке Белорецкого района Башкирии, северо-западные склоны находятся в границах Катав-Ивановского района Челябинской области.
Женщина потерялась на территории Республики Башкортостан. При этом приграничная территория Челябинской области была полностью исследована. Днем 21 октября Полина Захарова была найдена живой.
Полина ушла в поход в составе неорганизованной группы, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" в Челябинской области Татьяна Кайзер. По ее словам, отрыв женщины от участников группы не связан с травмами или жалобами на самочувствие.
"Как нам стало понятно от этой группы, <…> на каком-то этапе она отделилась вроде как добровольно. Она опытный турист, как она себя позиционирует. Сказала, что ей надо быстро на вершину или еще что-то, может, она хотела две вершины за это время успеть [посетить]. <…> Может быть, группа шла медленно, ей надо было быстрее. Сейчас сложно сказать, но это не та ситуация, что ее потеряли, она отделилась добровольно", — поделилась Кайзер.
С собой у Захаровой был небольшой рюкзак, связь в горах отсутствовала.
Поискам мешала плохая погода
Поиски находились на контроле у ГУ МЧС. В ведомстве также сообщили, что в спасательной операции принимали участие сотрудники ГУ МЧС России по Челябинской обрасти и Республике Башкортостан, спасатели Госкомитета РБ по ЧС, волонтеры, кинологи и экстренные службы республики.
По словам Кайзер, полноценная спасательная операция была начата в воскресенье, в ночь с понедельника на вторник поиски приостанавливались из-за ветра, снега и тумана. Она также рассказала, что службы МЧС просили не привлекать добровольцев, "чтобы не увеличивать проблемы". На месте работали сотрудники службы спасения из разных городов и сотрудники Южно-Уральского государственного природного заповедника.
Кайзер добавила, что в определенные моменты из-за непогоды не удавалось использовать беспилотники.
На месте поисков присутствовали добровольцы "ЛизаАлерт", которые физически подготовлены и имеют соответствующую экипировку. Но, по словам Кайзер, к выполнению задач их не привлекали из-за тяжелых условий.
В отряде также сообщили, что пропавшая была одета в подходящую для похода одежду. По словам Кайзер, был шанс, что у нее было с собой все необходимое для выживания, но достоверно об этом не было известно.
Силами поисково-спасательных отрядов, полиции и волонтеров было обследовано около 65 км лесных троп в обоих регионах. К поиску привлекли 104 человека и 20 единиц техники, в том числе вертолет Ка-32. На территории природного парка "Иремель" был создан оперативный штаб.
После начала восхождения женщина не была онлайн (с 8:17 мск 18 октября). При этом ранее она периодически выкладывала фотографии с походов и восхождений на горы. Так, в ноябре прошлого года Полина Захарова уже покоряла Иремель
Вторые поиски в горах за месяц
В конце сентября в районе горного хребта Кутурчинское Белогорье под Красноярском пропала семья из трех человек: Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя дочь Арина. Активная фаза поисков семьи длилась 15 дней и была завершена 13 октября.
Семья отправилась в неорганизованный туристический поход и через некоторое время перестала выходить на связь. С заявлением о пропаже в полицию обратился их знакомый.
1 октября заявка на поиск поступила в отряд "ЛизаАлерт". На момент завершения активной фазы обследовано более 5 тыс. км таежных дорог и тропинок. Следов присутствия Усольцевых обнаружено не было.
18 октября по заявке полиции группировку спасателей вновь направили на поиски. Поисковики используют квадроциклы, обходят территорию пешком. Удалось обследовать 16 кв. км горно-таежной местности и 15 км лесных дорог.
Как сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, основной версией произошедшего с семьей Усольцевых считается несчастный случай.
Анастасия Давыденко