В Черкесске приступили к обустройству туристического центра

В парке "Зеленый остров" также появится детский игровой маршрут "Дикая природа Карачаево-Черкесии", на улицах города будут установлены флаговые указатели и информационные стенды, на домах - адресные таблички

ЧЕРКЕССК, 21 октября. /ТАСС/. Обустройство туристического центра в единой концепции началось в Черкесске. Об этом сообщил мэр столицы Карачаево-Черкесии (КЧР) Алексей Баскаев в своем Telegram-канале.

"На общественных территориях республиканской столицы появились новые парковые элементы. Все это - в рамках реализации проекта по обустройству туристического центра Черкесска в единой концепции по нацпроекту "Туризм и гостеприимство". Начали с установки 14 лавочек со спинками и без в парке "Зеленый остров", два санузла появились в парке Юность и Покровском парке. Смонтированы 22 болларда (сооружения, ограничивающие движение транспорта) на улице Первомайской", - говорится в сообщении.

В парке "Зеленый остров" также появится детский игровой маршрут "Дикая природа Карачаево-Черкесии", на улицах города будут установлены флаговые указатели и информационные стенды, на домах - адресные таблички. "В скором времени приступим к установке крышек люков - кабельных, телефонных и канализационных, приствольных решеток, выставочных стендов, опор освещения. Благодаря новому национальному проекту, разработанному по инициативе президента России, наш город станет более привлекательным и удобным для его гостей и жителей", - написал Баскаев.

Сообщалось, что туристический центр в Черкесске появится до конца года в рамках празднования 200-летия города.