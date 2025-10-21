В Подмосковье более 2,7 тыс. единиц дорожной спецтехник подготовят к зиме

Всего в работах на региональной сети дорог задействуют свыше 2 тыс. рабочих

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Свыше 2,7 тыс. единиц специальной техники будут обеспечивать уборку снега на дорогах Московской области в зимний период. Переход на зимнее содержание дорожных объектов в регионе планируется провести 5 ноября, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Дорожные службы Московской области готовятся к предстоящей зиме - обеспечивать своевременную уборку снега и безопасное дорожное движение на региональных дорогах будут более 2,7 тыс. единиц специальной дорожной техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в работах на региональной сети дорог задействуют свыше 2 тыс. рабочих. Для ликвидации скользкости подготовят 690 тыс. т противогололедных материалов на производственных базах.

"Переход на зимнее содержание планируется провести 5 ноября. К этому времени будут подготовлена и переоборудована спецтехника: комбинированные дорожные машины, тракторы и автогрейдеры. Для обеспечения уборки тротуаров и посадочных площадок были закуплены около 550 ручных роторов и щеток, пескоразбрасывателей и роторов для тракторов и погрузчиков", - процитировали в материале министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина.

Отмечается, что помимо уборки снега и противогололедной обработки в рамках зимнего содержания дорожники продолжат проводить ремонт дефектов покрытия и элементов инфраструктуры.