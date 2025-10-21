На Ставрополье начали расширение трассы "Кавказ"

Завершить работы планируется до конца 2027 года

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Расширение десятикилометрового участка федеральной трассы "Кавказ" начали в Шпаковском округе Ставрополья. Дорога в районе хутора Извещательный будет расширена до четырех полос, сообщил в Telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров.

Участок трассы "Кавказ" соединяет крупнейший город края - Ставрополь с моногородом Невинномысском, Кавказскими Минеральными Водами и восточными территориями края. Дорога является двухполосной и расположена в извилистой и холмистой местности, что повышает аварийную опасность на участке.

"В более глобальном масштабе - она соединяет регионы Юга России и Северного Кавказа. Интенсивность движения - до 20 тыс. автомобилей в сутки. Действующих сейчас двух полос маловато для такого потока. Уверен, что после завершения работ движение здесь станет и быстрее, и комфортнее", - написал он.

Завершить работы планируется до конца 2027 года. Глава Ставрополья отметил, что действующее автомобильное движение на дороге не будет ограничено.

"Официальный старт работам по его обновлению дали сегодня вместе с руководителем Росавтодора Романом Витальевичем Новиковым и начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилом Юрьевичем Черниковым", - отметил Владимиров.

Во время реконструкции трассы будут отремонтированы 15 пересечений с другими дорогами, установлены осевые барьерные ограждения, новые остановочные павильоны и система освещения.