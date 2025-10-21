В Подмосковье почти 5,7 тыс. семей обратились в центры репродуктивного здоровья

В регионе действуют 10 центров

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Порядка 5,7 тыс. семей Московской области с начала текущего года обратились для получения медицинской помощи в региональные центры репродуктивного здоровья. Свыше 1,1 тыс. пар были направлены на процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"В центрах репродуктивного здоровья семьи пары, мечтающие о ребенке, могут получить весь комплекс медицинской помощи: консультацию, диагностику, назначение лечения. В одном месте можно проконсультироваться с акушером-гинекологом, репродуктологом, эндокринологом, урологом-андрологом и другими специалистами. В этом году в центры репродуктивного здоровья обратились почти 5,7 тыс. семей, более 1,1 тыс. из них были направлены на ЭКО", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства - министра здравоохранения региона Максима Забелина.

В пресс-службе напомнили, что в настоящее время в регионе действуют десять центров репродуктивного здоровья. Они работают в Наро-Фоминском, Московском областном, Коломенском и Щелковском перинатальных центрах, а также в Балашихинском и Подольском роддомах, Московском областном центре охраны материнства и детства, Раменской и Дубненской больницах, в КДЦ "Ромашка" в Одинцовском округе.

Отмечается, что медицинская помощь в центрах оказывается бесплатно в рамках полиса ОМС. Записаться в центр можно на приеме у лечащего врача или по телефону контакт-центра "Стань мамой в Подмосковье".