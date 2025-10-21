На соревнования в Кисловодске приедут более 500 юных синхронистов

Вход на соревнования для зрителей будет свободным

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 21 октября. /ТАСС/. Более 500 юных спортсменов из 14 субъектов России приедут на третьи Всероссийские соревнования по синхронному плаванию "Южные звезды", которые пройдут с 28 октября по 2 ноября в Кисловодске. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщила многократная чемпионка мира и Европы по синхронному плаванию, заслуженный мастер спорта, президент Федерации синхронного плавания Ставропольского края Анна Насекина.

"Участников ожидается более 500 из 14 субъектов России, - сказала она. - Особенным этот старт станет, потому что мы его проводим по новым обновленным правилам синхронного плавания в созвучии со всеми мировыми тенденциями. Летом прошел чемпионат мира по водным видам спорта, где выступала сборная России, там мы многое увидели, многому научились и сейчас будем пробовать на первом всероссийском старте сезона".

По ее словам, участников ждут из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов страны. На соревнованиях разыграют 66 комплектов наград. "Приедет большая делегация из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, а также Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей, Донецкой Народной Республики, Республики Крым, Краснодарского края, Воронежской, Пензенской, Свердловской областей и Ставропольского края. Мы разыграем 66 комплектов наград в 6 дисциплинах синхронного плавания - это соло, дуэт, дуэт смешанный, группа, трофи и фигуры", - добавила Насекина.

Она отметила, что вход на соревнования для зрителей будет свободным, а доступ к трансляции можно получить на платной основе. "Вход будет свободный для всех зрителей. Трансляция планируется, но в этот раз можно будет присоединиться к ней только на платной основе, и пройдет она на отдельном выделенном источнике. 28 октября для самых юных спортсменов - до 10 лет - будет отдельный старт в формате турнира, посмотреть который также приглашаем всех желающих", - рассказала Насекина.

Тренер по синхронному плаванию спортивной школы им. Г. А. Романенко города-курорта Кисловодска Виктория Макарова рассказала, что в соревнованиях примут участие 25 юных спортсменов Ставропольского края. "Край представят две команды: "Ставропольский край 1" из города-курорта Кисловодска, в которой 16 человек от 4 до 9 лет. Город Ессентуки будет выступать в команде "Ставропольский край 2", и там у нас будет выступать 9 человек от 7 до 13 лет", - рассказала Макарова.

Член Федерации синхронного плавания Ставропольского края тренер Алексей Сенченко отметил, что на соревнованиях "Южные звезды" впервые на Северном Кавказе будут выступать мальчики, которых он сейчас тренирует.