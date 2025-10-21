Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Массовое отравление в Улан-Удэ
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

На соревнования в Кисловодске приедут более 500 юных синхронистов

Вход на соревнования для зрителей будет свободным
Редакция сайта ТАСС
10:55

ПЯТИГОРСК, 21 октября. /ТАСС/. Более 500 юных спортсменов из 14 субъектов России приедут на третьи Всероссийские соревнования по синхронному плаванию "Южные звезды", которые пройдут с 28 октября по 2 ноября в Кисловодске. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщила многократная чемпионка мира и Европы по синхронному плаванию, заслуженный мастер спорта, президент Федерации синхронного плавания Ставропольского края Анна Насекина.

"Участников ожидается более 500 из 14 субъектов России, - сказала она. - Особенным этот старт станет, потому что мы его проводим по новым обновленным правилам синхронного плавания в созвучии со всеми мировыми тенденциями. Летом прошел чемпионат мира по водным видам спорта, где выступала сборная России, там мы многое увидели, многому научились и сейчас будем пробовать на первом всероссийском старте сезона".

По ее словам, участников ждут из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов страны. На соревнованиях разыграют 66 комплектов наград. "Приедет большая делегация из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, а также Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей, Донецкой Народной Республики, Республики Крым, Краснодарского края, Воронежской, Пензенской, Свердловской областей и Ставропольского края. Мы разыграем 66 комплектов наград в 6 дисциплинах синхронного плавания - это соло, дуэт, дуэт смешанный, группа, трофи и фигуры", - добавила Насекина.

Она отметила, что вход на соревнования для зрителей будет свободным, а доступ к трансляции можно получить на платной основе. "Вход будет свободный для всех зрителей. Трансляция планируется, но в этот раз можно будет присоединиться к ней только на платной основе, и пройдет она на отдельном выделенном источнике. 28 октября для самых юных спортсменов - до 10 лет - будет отдельный старт в формате турнира, посмотреть который также приглашаем всех желающих", - рассказала Насекина.

Тренер по синхронному плаванию спортивной школы им. Г. А. Романенко города-курорта Кисловодска Виктория Макарова рассказала, что в соревнованиях примут участие 25 юных спортсменов Ставропольского края. "Край представят две команды: "Ставропольский край 1" из города-курорта Кисловодска, в которой 16 человек от 4 до 9 лет. Город Ессентуки будет выступать в команде "Ставропольский край 2", и там у нас будет выступать 9 человек от 7 до 13 лет", - рассказала Макарова.

Член Федерации синхронного плавания Ставропольского края тренер Алексей Сенченко отметил, что на соревнованиях "Южные звезды" впервые на Северном Кавказе будут выступать мальчики, которых он сейчас тренирует. 

РоссияСеверный КавказСтавропольский край