Краснов: судья должен помнить о присяге

Председатель Верховного суда России призвал руководителей судебных органов не замыкаться исключительно на выполнении административных функций

Редакция сайта ТАСС

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Председатель Верховного суда России Игорь Краснов считает недопустимым влияние чиновников и корпораций на работу судей. Как сообщили в пресс-службе Верховного суда, на совещании с председателями федеральных судов он назвал одной из приоритетных задач обеспечение независимости судей и беспристрастности судебного разбирательства.

"Судья должен помнить о принесенной им присяге, а не ориентироваться на губернаторов, полномочных представителей и федеральных инспекторов. Ни они, ни госкорпорации, ни представители судебного департамента и органов судейского сообщества не должны оказывать влияние на судей. В своих решениях судья должен опираться исключительно на закон и практику Верховного суда России", - привели слова Краснова в пресс-службе.

Он призвал руководителей судебных органов не замыкаться исключительно на выполнении административных функций, а регулярно участвовать в рассмотрении дел, сочетая управленческую работу с непосредственной судебной деятельностью. Краснов подчеркнул, что Верховный суд России будет последовательно работать над устранением региональных различий в судебной практике, укреплением принципа правовой определенности и гарантии равных правовых условий для всех участников процесса.