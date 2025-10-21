ГД вводит запрет на принудительные работы при социально значимых заболеваниях

Согласно утвержденному перечню к таким заболеваниям относятся туберкулез, гепатит B и C, злокачественные новообразования, сахарный диабет, психические расстройства, инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, ВИЧ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о запрете на назначение принудительных работ больным социально значимыми заболеваниями.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов КПРФ во главе с председателем думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной. Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ, запретив назначать наказание в виде принудительных работ больным социально значимыми заболеваниями.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан в связи с направленным председателю Госдумы Вячеславу Володину докладом уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой за 2024 год. В указанном докладе подчеркнуто, что "отсутствие в исправительных центрах своих медицинских учреждений делает проблемной практику направления в них для отбывания наказания лиц, больных социально значимыми заболеваниями, которые нуждаются в постоянном лечении".

Действующим законом уже установлен запрет на назначение принудительных работ инвалидам первой и второй группы. "Однако не все осужденные, имеющие социально значимые заболевания, являются лицами, признанными инвалидами указанных групп", - отмечают авторы законопроекта.

Согласно утвержденному правительством РФ перечню к социально значимым заболеваниям относятся в том числе туберкулез, гепатит B и C, злокачественные новообразования, сахарный диабет, психические расстройства, инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, ВИЧ.