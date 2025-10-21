На ЗАЭС ввели дополнительные меры материальной поддержки для сотрудников

Отдельная программа предусмотрена для участников СВО и их семей

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Новые меры материальной поддержки сотрудников ввели на Запорожской атомной электростанции. Среди них начисления семьям с детьми, деньги на обустройство, "свадебная" выплата и помощь участникам СВО, сообщили на ЗАЭС.

"Мы обновили программу материальной помощи для сотрудников. Все прежние меры поддержки сохранены и добавлены новые", - говорится в Telegram-канале станции.

Так, семьи с детьми теперь будут дополнительно получать 3 тыс. рублей в месяц на всех детей до 3 лет. Многодетные - по 10 тыс. рублей к школе на каждого ребенка. Кроме того, положен один дополнительный выходной в полгода родителям, имеющим от троих детей до 14 лет. Если на АЭС работают оба родителя - право есть у каждого, отметили в пресс-службе станции.

Молодые специалисты до 35 лет, по информации ЗАЭС, будут получать до 100 тыс. рублей на обустройство, существует и "свадебная" выплата" - 30 тыс. рублей.

Поддержку работники станции получат и в связи с тяжелыми жизненными обстоятельствами. При потере кормильца положено - 15 тыс. рублей в месяц на ребенка.

Отдельная программа предусмотрена для участников СВО и их семей, она объединяет спектр мер от материальной и жилищной поддержки до помощи в лечении и профобучении. Помимо этого, 50 тыс. рублей положено тем, кто вернулся после срочной службы. Поддержку получат также участники корпоративной пенсионной программы.