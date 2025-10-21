Пагуошское движение и Россия достигли понимания по вопросу биобезопасности

Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук отметил, что Российский Пагуошский комитет достиг полного взаимопонимания с коллегами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российский Пагуошский комитет достиг понимания с руководством Пагуошского движения в вопросе о необходимости предупреждения рисков, связанных с биологическим оружием. Об этом сказал президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", председатель Российского Пагуошского комитета Михаил Ковальчук на открытии 3-го международного Форума природоподобных технологий в НИЦ "Курчатовский институт".

"Мы сейчас провели здесь встречу, она прошла в руководстве комитета, и мы объяснили им, что надо менять тематику, что это ядерное сдерживание уже мало кому интересно. Что надо заниматься биологическими и другими вещами. Мы достигли полного понимания, и сейчас это дело двигается, и с МИДом, и со всеми остальными делами", - рассказал Ковальчук.

Ранее, 7 октября, в Санкт-Петербурге Ковальчук сообщил, что участники Пагуошского движения во главе с его президентом Хусейном аль-Шахристани прибыли в Россию и встретились с представителями российского научного сообщества.

Пагуошское движение основано 70 лет назад группой всемирно известных физиков, включая Альберта Эйнштейна. Они обнародовали манифест с призывом прекратить использование атомной энергии в военных целях. В 1995 году Пагуошское движение было удостоено Нобелевской премии мира за вклад в борьбу за ядерное разоружение. В РФ действует Российский Пагуошский комитет при президиуме РАН, который с 2023 года возглавляет Ковальчук.

В 2024 году Ковальчук выступил с идеей создания на базе БРИКС международного движения, аналогичного Пагуошскому, с целью предупреждения рисков, связанных с разработкой и применением биооружия.