Отец Маска назвал Иннополис в Татарстане самым современным городом

Бизнесмен также положительно оценил систему работы с молодежью в Университете Иннополис

ИННОПОЛИС /Татарстан/, 21 октября. /ТАСС/. Инженер, бизнесмен, отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск высоко оценил уровень развития российских городов, особо отметив столицу Татарстана Казань и Иннополис, назвав его одним из самых современных городов из всех, что видел. О своих впечатлениях он рассказал на встрече со студентами Университета Иннополис.

"Это мой второй визит в Россию. И мой первый визит в Казань. И будет преуменьшением сказать, что я очень впечатлен тем, что я вижу в России. <…> Я испытал огромное удовольствие, проведя выходные в Суздале. Мы вернулись на тысячу лет назад. А сегодня я приехал вероятно в один из самых современных городов, которые я когда-либо видел", - заявил Маск.

Он отдельно отметил столицу России. "Москва - безусловно, самый красивый столичный город в мире, и она никогда не перестает меня поражать. Я объездил всю Москву, я не могу поверить в то, что вижу. Это так красиво", - добавил Маск.

Бизнесмен также положительно оценил систему работы с молодыми талантами в Университете Иннополис. "Я только что разговаривал с руководством вашего университета. Они говорят мне, что делают все возможное, чтобы выявить молодых детей, у которых есть способности к изучению компьютеров и так далее, и это правильный путь - правильное дело", - заключил Маск.