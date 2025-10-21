Погода вновь не позволит москвичам и жителям Подмосковья увидеть комету Lemmon

Период максимального сближения кометы C/2025 A6 с Землей приходится на 21 октября

Комета C/2025 A6 (Lemmon) © Иван Высочинский/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Облачная погода, осадки и туман, скорее всего, вновь не позволят москвичам и жителям Подмосковья увидеть самую яркую комету года C/2025 A6 (Lemmon) предстоящей ночью. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

По данным ученых, именно на сегодня приходится период максимального сближения кометы с Землей.

"Ночью ожидаем облачную погоду, по области небольшой дождь и местами туман", - сказал собеседник агентства. Таким образом, увидеть комету уже вторую ночь подряд жителям столичного региона вряд ли удастся. По данным Гидрометцентра РФ, предстоящей ночью в Москве ожидается до плюс 5 градусов, по области - от нуля до плюс 5 градусов.

Ранее астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман сообщила ТАСС, что комета, открытая 3 января этого года, сегодня пройдет свой перигей - ближайшую к Земле точку орбиты, расположенную на расстоянии 89 185 647 км. По ее словам, яркость кометы достигла пятой звездной величины (+4,8m), благодаря чему C/2025 A6 (Lemmon) становится самой яркой кометой осени - подобная яркость позволяет наблюдать объект в бинокль, любительский телескоп, а при ясных погодных условиях - невооруженным глазом.

Период обращения кометы составляет 1 350 лет, сейчас она перемещается по околополярным созвездиям Северного полушария.