В Москве провели первое в России удаление ребра без разреза на грудной клетке

Метод позволил не только избежать тяжелых осложнений, но и существенно облегчил реабилитацию, отметила заммэра столицы Анастасия Ракова

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Врачи НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского впервые в России провели уникальную операцию по удалению ребра через миниатюрные проколы. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"В "Склифе" спасли мужчину, который из-за врожденной патологии десять лет жил с постоянной болью в левой руке, постепенно теряя контроль над ней. Редкое строение ребер влияло на ключевые нервы и артерии. Наши врачи мастерски выполнили уникальную операцию, которая ранее считалась крайне сложной и рискованной. Московские хирурги первыми в стране применили новую миниинвазивную методику и с помощью специального оборудования провели операцию торакоскопически, то есть максимально бережно", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

Она уточнила, что через маленькие проколы врачи с помощью специальных инструментов разделили ребро на фрагменты и постепенно извлекли его. "Риски для пациента были минимальными. Метод позволил не только избежать тяжелых осложнений, но и существенно облегчил реабилитацию. Сейчас пациента уже выписали", - добавила Ракова.

Мужчина родился с редкой генетической аномалией строения ребер: они срослись между собой неправильно и сдавливали ключевые вены, нервы и артерии. Диагноз встречается редко: у одного пациента из ста тысяч. Без операции таким пациентам грозит массивное тромбообразование, что часто приводит к инсульту. Среди осложнений также встречаются воспаления и нагноения конечности вплоть до полной потери ее функции.