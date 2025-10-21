В Подмосковье запустили движение по участку ЮЛА от Лыткаринского шоссе до М-5 "Урал"

Полностью запустить магистраль планируется в 2026 году

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Движение транспорта запустили по участку Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) от Лыткаринского шоссе до М-5 "Урал" в Московской области. Новая дорога свяжет Видное и Лыткарино с восточным направлением без выезда на МКАД, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"По проекту нашего президента была построена дорога М-5 "Урал", сделан объезд поселка Октябрьский. Сейчас мы видим, что машины совершенно спокойно двигаются. Но МКАД - загруженная магистраль, поэтому мы реализуем большую концессионную дорогу, на которой сейчас находимся. Сегодня открываем еще один участок ЮЛА от Лыткаринского шоссе до М-5 "Урал", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, его слова привели в материале.

Он напомнил, что месяц назад в составе ЮЛА был открыт участок от Каширского шоссе до трассы А-105. "Это дополнительные удобства для наших жителей, экономики, бизнеса. Наша задача - вместе со строителями, которых я хочу поблагодарить, сделать так, чтобы через два месяца, в декабре, с М- 5 "Урал" можно было уехать на М-12. Сегодня эти 12 км в хорошей степени готовности", - добавил Воробьев.

В пресс-службе напомнили, что Южно-Лыткаринская автодорога - это масштабный концессионный проект, реализуемый в Подмосковье с участием федерального и регионального бюджетов. Общая протяженность трассы, которая проходит через Балашиху, Люберцы, Лыткарино и Ленинский округ составляет порядка 45 км. Она позволит улучшить транспортную доступность для более 3,5 млн жителей Москвы и Московской области.

Отмечается, что полностью запустить магистраль планируется в 2026 году. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".