Прощание с режиссером Сергеем Политиком пройдет на этой неделе

Родной брат режиссера Владимир Политик не уточнил конкретную дату церемонии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Прощание с режиссером и оператором Сергеем Политиком, погибшим после нападения с ножом в Москве, пройдет в столице на этой неделе. Об этом написал его родной брат Владимир Политик.

"Он был мне, как отец и учитель. Это огромная потеря для нас всех. Прощание и похороны пройдут на этой неделе", - написал он в социальных сетях, не уточнив дату.

Ранее стало известно, что Сергей Политик умер в больнице после нападения с ножом. Нападение произошло на почве конфликта 18 октября, возбуждено уголовное дело. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Личность злоумышленника установлена. Им оказался иностранец 1992 года рождения.

Сергей Политик участвовал в создании нескольких десятков российских кинопроектов. В частности, в качестве оператора работал над сериалом "Закрытая школа".