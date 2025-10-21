В Югре число закрытых из-за ОРВИ классов снизилось более чем в восемь раз

В регионе за неделю с 13 по 19 октября зарегистрировано 82 случая заболевания на 10 тыс. населения

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 октября. /ТАСС/. Количество классов, переведенных на дистанционное обучение в Ханты-Мансийском автономном округе из-за ОРВИ, снизилось до семи. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Югре.

По данным регионального ведомства, в связи с заболеваемостью ОРВИ неделей ранее в Югре были переведены на дистанционную форму обучения 57 классов 15 школ, 4 группы 1 колледжа в Нефтеюганске, а также разобщены 19 групп 14 детских садов. Полностью закрылись 3 детских сада в Ханты-Мансийском районе.

"В связи с заболеваемостью ОРВИ на 42-й неделе переведены на дистанционные формы обучения 7 классов 6 школ, 3 группы 2 колледжей, а также разобщены 23 группы 19 детских садов", - сказано в сообщении.

По данным управления Роспотребнадзора по Югре, в регионе за неделю с 13 по 19 октября зарегистрировано 82 случая ОРВИ на 10 тыс. населения, что ниже уровня предыдущей недели на 6,9%. Отмечается, что 577 тыс. югорчан уже привились от гриппа, в том числе более 238,8 тыс. детей и свыше 3,1 тыс. беременных.