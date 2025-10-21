На выставке "Дорога 2025" представили более 100 отраслевых организаций

Основу программы составляют свыше 20 тематических мероприятий, посвященных строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог, дорожному образованию, науке, технологическому суверенитету, сервису в дорожном хозяйстве и другим темам

край/ 21, октября. / ТАСС

© Мадина Идрисова/ ТАСС

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 21 октября. / ТАСС/. Порядка 120 отраслевых организаций представлены на Международной специализированной выставке "Дорога 2025" в Минеральных Водах. Экспозиция располагается на 9 тыс. квадратных метрах в павильоне, а также на 10 тыс. кв. м. уличного пространства, передает корреспондент ТАСС.

Экспозиция выставки представлена в нескольких тематических зонах: "Строительство и реконструкция автомобильных дорог", "Технологии и материалы", "Безопасность дорожного движения". Она отражает развитие дорожной инфраструктуры и демонстрирует последние достижения, инновационные разработки и решения. Выставка представлена отраслевыми организациями, в том числе крупнейшими дорожно-строительными компаниями и производителями отечественной техники для строительства и содержания дорог, производителями материалов и оборудования.

Основу деловой программы выставки "Дорога 2025" составляют свыше 20 тематических мероприятий, посвященных строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог, дорожному образованию, науке, технологическому суверенитету, сервису в дорожном хозяйстве и ключевым точкам национального проекта "Инфраструктура для жизни".