Захарова поделилась, что делает все для продвижения производителей из РФ

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась, что делает все от себя зависящее и использует любую возможность для помощи российским производителям и их продвижения.

Как указала дипломат, начиная с 2014 года, это был ее принципиальный выбор носить изделия и продукцию отечественных мастеров.

"С 2014 года это был мой принципиальный выбор носить наше, показывать наше и делать все возможное, чтобы использовать любые возможности - микроскопические, какие есть, большие, разные - чтобы помогать нашим производителям", - подчеркнула Захарова, выступая на Международном экспортном форуме "Сделано в России".

По словам официального представителя МИД РФ, в тот год началась первая "жуткая санкционная война", и тогда она задалась вопросом о том, какой вклад может внести лично для помощи отечественным производителям.

"Я не человек с производствами, я не меценат, у меня нет таких возможностей, - заметила Захарова. - Но как-то же я могу, учитывая выступления, большое количество интервью у зарубежных средств массовой информации, поездки в международные организации. И я подумала, что я буду помогать тем, что если они [производители] не против, если это получится и если от этого не будет хуже, я буду продвигать это вот таким образом".

Искусство дипломатии

В связи с этим дипломат вспомнила о случае, когда главе МИД Индонезии Ретно Марсуди приглянулась ее брошь в виде цветка, о чем она сказала перед началом переговоров с российской делегацией во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. "Сергей Викторович смотрит на меня и говорит: отдай. А я отвечаю, что с радостью отдала бы, но он [цветок] пришит", - рассказала она.

Так, по словам официального представителя МИД РФ, по приезде в Москву были найдены у отечественного мастера и впоследствии переданы главе МИД Индонезии даже не один, а два "роскошных цветка в потрясающей упаковке, потому что хотелось показать, какие у нас есть цветы, и также сделать приятно".

"Это кстати, очень в русле дипломатии, различных дипломатических контактов - подмечать то, что интересно, тем более, когда этот интерес был проявлен", - констатировала Захарова.

О форуме

21 октября 2025 года в Москве, в Национальном центре "Россия", проходит Международный экспортный форум "Сделано в России". Его центральная тема: "Сделано в России" - используется в мире". Впервые в рамках форума проходит масштабная выставка, представляющая продукцию и инновационные разработки экспортно-ориентированных компаний со всей России. Она охватывает такие сферы как робототехника, образование, медицина, транспорт, энергетика, информационные технологии и концепции умного города, а также товары художественного промысла и креативной индустрии.

