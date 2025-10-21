Москвичи раскупили тираж карты "Тройка" с героями "Ежик в тумане" за пять дней

Карты можно приобрести в московских киосках печати

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы раскупили 20-тысячный тираж транспортной карты "Тройка" с героями мультфильма "Ежик в тумане" за пять дней. Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Сбертройка", принято решение выпустить дополнительный тираж 10 тыс. экземпляров, чтобы все желающие смогли приобрести карту с Ежиком и Медвежонком.

"Карты станут прекрасным подарком для ценителей советской анимации и творчества Юрия Норштейна. Каждая карта обязательно займет достойное место среди коллекционеров и поклонников, увлеченных советской мультипликации", - отметили в компании.

Карты можно будет приобрести в московских киосках печати. Стоимость каждой составляет 300 рублей.

"Сбертройка" - совместная IT-компания "Сбера", правительств Москвы и Московской области, созданная в 2020 году. Компания разрабатывает единую билетную систему на базе столичной карты "Тройка" - программное обеспечение и карточные носители разработаны в РФ.