Роскомнадзор не отменял ограничений на голосовые вызовы в WhatsApp и Telegram

Ведомство сообщало о принятии мер для частичного ограничения звонков в мессенджерах

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор сообщил ТАСС, что решений об отмене ограничений голосовых вызовов в WhatsApp и Telegram не принималось.

"Решений об отмене ограничений не принималось", - сказали в ведомстве.

13 августа Роскомнадзор сообщил о принятии мер для частичного ограничения звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp в России, поскольку они стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан.