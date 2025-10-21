В Люберцах в 2026 году откроют новую поликлинику на 500 посещений в смену

Работать в ней будут 130 медицинских специалистов

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Новая поликлиника для взрослых и детей откроется в поселке Октябрьский в Люберцах в начале 2026 года. В настоящее время строительная готовность объекта оценивается в 96%, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Строим в поселке Октябрьский современную поликлинику для взрослых и детей на 500 посещений в смену. Работаем по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь". Сейчас готовность - 96%, откроем в начале 2026 года", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что открытие поликлиники ожидают более 40 тыс. человек - жители поселков Октябрьский и Мирный, сел Верхнее Мячково и Сельцо, деревень Островцы и Михнево. Работать в ней будут 130 медицинских специалистов.

Губернатор уточнил, что в новом медучреждении будут предусмотрены взрослая и детская поликлиники - на 350 и 150 посещений соответственно, а также женская консультация, отделения функциональной диагностики, физиотерапии, своя лаборатория и дневной стационар. Здание оборудуют КТ, МРТ, рентгеном, УЗИ эксперт-класса, кардиографом, маммографом, флюорографом.

"Мы также капитально ремонтируем два здания Люберецкой областной больницы. Одно из них - стационар, который сдадим в конце 2026 года. Полностью обновим оба здания, закупим оборудование и благоустроим территорию", - заключил Воробьев.