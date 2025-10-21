На Ленинградском направлении ОЖД изменится расписание поездов с 26 октября

Меры связаны с ремонтно-путевыми работами, сообщили в МТППК

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Часть поездов МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково - Ипподром отменят на всем маршруте следования с 26 октября по 1 ноября из-за ремонтно-путевых работ. Об этом сообщается в Telegram-канале Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

"В связи с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры Октябрьской ЖД с 26 октября по 01 ноября 2025 года изменится расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления. Часть поездов МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково - Ипподром - Зеленоград-Крюково будут отменены на всем маршруте следования", - говорится в сообщении.

Также изменится расписание некоторых пригородных поездов на участке на участке Москва - Тверь - Москва. Часть из них отменят на всех маршруте следования, часть проследует либо укороченным маршрутом, либо по измененному расписанию.

Поезда №6792 и 6791 на участке Тверь - Лихославль - Тверь отменят на всем маршруте, а поезда №7204/7203 и 7206/7205 на участке Тверь - Торжок - Тверь проследуют укороченным маршрутом.