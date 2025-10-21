Глава Дагестана поручил завершить 10-летний долгострой детсада в 2026 году

Возведение объекта началось почти 10 лет назад за счет местного бюджета

МАХАЧКАЛА, 21 октября. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил республиканским властям завершить строительство десятилетнего долгостроя детского сада в селе Хоредж Хивского района. Работы должны быть завершены в 2026 году, сообщил он в своем Telegram-канале.

"Поручил республиканским органам власти взять этот вопрос на себя и помочь детям получить уютное здание. Поручил первому вице-премьеру Руслану Алиеву взять ситуацию на личный контроль - вплоть до полного завершения работ. <…> Уже в следующем году дети из села Хоредж и соседних населенных пунктов должны пойти в новый детский сад", - написал он в ответ на видеообращение жителей села.

По словам главы региона, возведение объекта началось почти 10 лет назад за счет местного бюджета. Проект был заморожен после прекращения финансирования. Муниципалитет оценивает готовность здания в 60%.

"Вот уже семь лет недостроенное здание стоит, разрушается и вызывает естественную досаду местных жителей, которые ежедневно возят местных малышей в детский сад в райцентр. И я эту досаду разделяю. <…> Очевидно, что сегодня на местном уровне старую проблему уже не решить", - отметил Меликов.

В ближайшее время эксперты проведут оценку состояния здания для определения объема работ.