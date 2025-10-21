Живущих в интернатах учащихся в сфере искусств обеспечат жильем за счет бюджета

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Обучающихся в сфере искусств, которые проживают в интернатах за счет родителей и внебюджетных средств, обеспечат жильем и питанием за счет федерального бюджета. Законопроект об этом подготовили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также сенаторы Лилия Гумерова, Анатолий Артамонов, Людмила Скаковская, Елена Писарева, Сергей Рябухин и Александр Шендерюк-Жидков.

Изменения предполагается внести в часть 12 статьи 83 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".

"Документ предусматривает, что обучающиеся в организациях в сфере искусств и проживающие в интернатах будут обеспечены питанием и проживанием за счет федерального бюджета. Он [законопроект] направлен на поддержку одаренных детей из разных регионов", - об этом сообщает пресс-служба Совфеда.

Также законопроект направлен на снижение финансовой нагрузки на семьи одаренных детей с невысоким доходом, многодетные семьи, на возможность получить качественное образование в сфере искусств независимо от места жительства и материального положения семей.

В настоящее время финансирование расходов на проживание и питание детей в интернатах осуществляется за счет средств родителей и за счет внебюджетных средств образовательных организаций.

По словам председателя комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, в настоящее время насчитываются 906 обучающихся по образовательным программам в области искусств, проживающих в интернатах 15 образовательных организаций. Ранее с просьбой обеспечить за счет федерального бюджета проживание и питание детей, обучающихся в Академии русского балета имени Вагановой и проживающих в интернате при академии, к сенаторам обратился ректор Николай Цискаридзе.