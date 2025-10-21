Силовики заявили ТАСС об ухудшении ситуации для ВСУ на харьковском направлении

Собеседник отметил, что "даже отвернувшийся от Киева Вашингтон" постоянно напоминает о необходимости идти в атаку

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Ситуация для ВСУ все хуже на харьковском направлении, российские войска значительно расширили зону контроля. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В последнее время на харьковском направлении дела у ВСУ идут все хуже и хуже. Пока [главком ВСУ Александр] Сырский "переставляет кровати" в ВСУ, проводя корпусную реформу, ВС РФ значительно расширили зоны контроля в Волчанске и возле границы в районе Хатнего. Кроме того, у ВСУ совсем плохи дела и на других направлениях", - сказал собеседник агентства.

По его словам, такое положение дел не может не вызвать обеспокоенность у западных кураторов. Собеседник отметил, что "даже отвернувшийся от Киева Вашингтон" постоянно напоминает о необходимости идти в атаку.

Он обратил внимание на то, что "разыгранный в Вашингтоне спектакль с показным унижением киевского клоуна не должен вселять ложные надежды в умы россиян". Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп действительно негативно относится к Владимиру Зеленскому, Штаты все еще заинтересованы в продолжении боевых действий, хоть и не за свои деньги, уточнил собеседник агентства.