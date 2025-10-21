МЧС России предоставит Южной Осетии пожарную и специальную технику

Кроме того, югоосетинских коллег обеспечат системой видео-конференц-связи

ЦХИНВАЛ, 21 октября. /ТАСС/. МЧС России предоставит чрезвычайному ведомству Южной Осетии 23 единицы пожарной и специальной техники, а также обеспечит югоосетинских коллег системой видео-конференц-связи. Об этом говорилось в ходе встречи в Москве глав МЧС России Александра Куренкова и Южной Осетии Ибрагима Гассеева.

Как сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства республики, глава МЧС России отметил, что ведется работа по оказанию помощи Южной Осетии в техническом оснащении пожарно-спасательных подразделений.

"Была предложена поэтапная реализация гуманитарной операции. Подход поддержан правительством Российской Федерации. На первом этапе до конца 2025 года планируется обеспечить поставку в республику 23 единиц пожарной и иной специальной техники", - сказали в пресс-службе.

По словам Куренкова, вторым этапом в 2026 году предполагается осуществить закупку специальной техники и организовать в МЧС Республики Южная Осетия систему видео-конференц-связи по принципу "под ключ".