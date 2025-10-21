"Автодор": знаки на табло переменной информации должны быть приоритетными

Безопасность на дороге - это не просто статистика, а сохраненные жизни, подчеркнул председатель правления государственной компании Вячеслав Петушенко

край/ 21, октября. / ТАСС

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 21 октября. / ТАСС/. Дорожные знаки, размещенные на табло переменной информации, нужно сделать приоритетными. Об этом заявил председатель правления государственной компании "Автодор" Вячеслав Петушенко на международной выставке "Дорога-2025".

"Большую работу провели по внедрению автоматизированных систем управления дорожным движением, и сегодня с помощью электронных табло оперативно информируем водителей о любых изменениях дорожной ситуации и необходимости скорректировать скоростной режим. Отмечу, что мы видим необходимость принять административное решение: сделать приоритетными именно те знаки, которые размещаются на табло переменной информации, а не стационарные дорожные знаки", - сказал Петушенко.

Он подчеркнул, что безопасность на дороге - это не просто статистика, а сохраненные жизни.

"И чтобы продолжать эту работу эффективно, нам нужно менять само представление об обеспечении безопасности на дорогах, отрабатывать новые методики", - добавил Петушенко.

Международная специализированная выставка "Дорога-2025" проходит в Минеральных Водах на Ставрополье. В 2025 году тематика мероприятия посвящена в том числе беспилотным системам и цифровым технологиям строительства. Ключевым событием уличной экспозиции станет демонстрационная укладка дорожного полотна с использованием исключительно беспилотной техники российского производства. Центральными мероприятиями станут пленарное заседание "Автоматизированная дорожно-строительная техника и искусственный интеллект - новые горизонты возможностей", а также отраслевой форум по молодежной политике.