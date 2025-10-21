Закон об ипотечных микрокредитных компаниях вступил в силу

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Вступил в силу закон, позволяющий региональным микрокредитным компаниям (МКК) выдавать ипотеку. Для адаптации новых участников рынка Банк России установил мораторий на применение ипотечными МКК ограничения полной стоимости кредита, который будет действовать до 31 марта 2026 года включительно.

Физлица смогут взять ипотечные займы на цели, не связанные с предпринимательской деятельностью, в тех МКК, 100% акций которых принадлежат субъекту РФ, или единственным учредителем которых является регион. При этом субъект РФ может быть участником только одной такой микрокредитной компании.

Кроме того, ЦБ вправе вводить дополнительные требования к МКК. Ипотеку, полученную в таких компаниях, можно будет погасить за счет выплаты в 450 тыс. рублей, положенной многодетным семьям.

Ранее глава департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Илья Кочетков заявил, что Банк России не ожидает серьезного роста компаний на рынке микрофинансовых организаций на фоне появления у регионов права создавать свои микрокредитные компании для выдачи ипотеки.