Даванков предложил изучить опыт Казахстана в борьбе с домашним насилием

Вице-спикер Госдумы предложил ссылаться на международный опыт, где уже что-то протестировали

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Опыт Казахстана в борьбе с домашним насилием стоит учитывать при подготовке соответствующего законопроекта в России. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди").

"Есть пример в Казахстане - очень жесткий закон был принят, когда бывший министр избил до смерти бывшую жену. <…> Посмотрим, как у них он работает. Нам тоже нужно ссылаться на международный опыт, где уже что-то протестировали", - сказал Даванков.

Он отметил, что в России уже ведется работа над рядом инициатив в этой сфере, однако процесс требует времени и тщательной проработки. "Но открещиваться от того, что домашнее насилие существует, нельзя, и чем меньше его будет - тем лучше. Нужно хотя бы с этого общего знаменателя исходить при любой инициативе", - подчеркнул депутат.

О мерах в Казахстане

В мае 2024 года Суд в Астане приговорил бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы. Его признали виновным в убийстве жены с особой жестокостью и истязаниях. Вторым осужденным по этому делу стал родственник Бишимбаева Бахытжан Байжанов. Суд признал его виновным в укрывательстве особо тяжкого преступления и приговорил к четырем годам лишения свободы.

Судебное разбирательство по делу Бишимбаева, обвиняемого в убийстве Нукеновой в одном из ресторанов Астаны в начале ноября 2023 года, продолжалось более месяца. По данным следствия, женщина умерла в результате жестоких побоев после ссоры между супругами. Бишимбаев занимал должность главы министерства национальной экономики Казахстана с мая по декабрь 2016 года.

В апреле 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о поправках в законодательство по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Документ, в частности, предусматривает ужесточение наказания за насилие в отношении женщин и детей. Криминализированы умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои. Ужесточена ответственность за умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью.