Эксперт Пепеляев: мораторий на изменения в системе образования России излишен

Подобная мера не позволит своевременно среагировать на ситуацию внешнего или внутреннего вызова, сообщил начальник нормативно-методического управления ИСМО им. В.С. Лежнева

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Введение моратория на внесение изменений в системе образования РФ будет излишним, так как это не позволит оперативно реагировать на различные вызовы. Об этом ТАСС сообщил начальник нормативно-методического управления ИСМО им. В.С. Лежнева Сергей Пепеляев.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) заявил ТАСС, что в России нужно ввести мораторий на внесение изменений в системе образования.

"Наложение моратория на любые изменения здесь [в сфере образования] будет излишним, не позволит своевременно среагировать на ситуацию внешнего или внутреннего вызова. При этом следует отметить, что все изменения, планируемые в системе образования, всегда проходят обсуждение профессионального сообщества и не внедряются без учета экспертных мнений", - сказал он.

Эксперт также отметил, что в настоящее время в России выстроена единая система образовательного пространства - это и федеральные государственные образовательные стандарты, единые федеральные основные общеобразовательные программы, единые подходы к воспитанию, единые учебники. Планируемые результаты, определенные федеральными государственными стандартами, достигаются обучающимися за 11 лет обучения. Причем эти результаты полностью соответствуют приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации.

Пепеляев добавил, что вместе с тем, система образования не может быть статичной и застывшей. Изменения необходимы, однако эту работу нужно проводить в рамках созданной системы образовательного пространства. Это, в частности, внедрение с 1 сентября 2026 года предмета "Духовно-нравственная культура России", актуализация содержания других учебных предметов с точки зрения достижений отечественной науки и техники.