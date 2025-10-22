В Москве с 24 октября прогнозируют до плюс 11 градусов и дожди

Атмосферное давление в столице будет ниже нормы на 4-8 мм ртутного столба

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Повышение температуры до 9-11 градусов и сильные дожди ожидаются в Московском регионе с пятницы, ситуация продолжится и в выходные. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В пятницу в Московском регионе дождик пойдет, в субботу это уже будет более выражено, циклон подойдет, и его влияние будет ощущаться. И температуры будут повышаться до 7-9 градусов, на юге Московской области даже до 10-11 градусов", - сказал он.

И в субботу, и в воскресенье атмосферное давление значительно упадет, оно будет ниже нормы на 4-8 мм ртутного столба. Погода будет теплая, но дождливая. При этом ночные температуры повысятся, в Москве они составят 4-6 градусов. Средняя суточная температура будет примерно на 4 градуса выше нормы, ветра не ожидается.